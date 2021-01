Retan a magistradas a explicar en que basaron su decisión para hacer un llamado a un segundo juicio a Ricardo Martinelli

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá, Alfredo Vallarino, retó a las magistradas del Tribunal Superior de Apelaciones, Yilles Pittí y Donaji Arosemena, a que expliquen públicamente en qué normas del Código Procesal Penal basaron su decisión de llamar a un segundo juicio a Ricardo Martinelli.

"Reto a estas dos magistradas a que nos den un curso de Derecho y que nos hagan un debate sobre qué normas usaron para tomar esa decisión de establecer nuevos elementos, y decidieron hacerle un segundo juicio al exmandatario", explicó el jurista.

Vallarino indicó que "esto es algo que nunca lo van a poder probar ante la comunidad académica, ya que ellas basaron su decisión diciendo que no sabían por qué a un testigo protegido le habían restado su credibilidad".

Agregó que él no tiene ningún problema con esa decisión, ya que de aquí hasta que se dé la fecha del juicio, se va a conocer de viva voz qué ocurrió en el juicio con ese testigo, cuáles eran sus declaraciones al inicio y cuáles fueron al final de su testimonio.

Enfatizó que demostrarán qué lo motivó a dar su testimonio, "cuánto le pagaron, cómo cambiaba sus declaraciones y de aquí a esa fecha van a decidir si ese era un testigo al que tan siquiera se le podía dar un gramo de credibilidad".

Las declaraciones de Vallarino se dan luego de que la defensa de Juan Carlos Navarro interpuso un amparo de garantías que busca incluir nuevos supuestos delitos en el segundo juicio que se busca hacer.

El jurista reiteró que como defensa no tienen ningún problema con el amparo, ya que para ellos es absolutamente no viable, pues a la representación de Navarro le negaron las anulaciones y "dentro de este amparo estaba la fiscalía y los delitos que supuestamente persiguen y que claramente fueron probados como inocentes y no son de legitimidad para reclamar por parte de la defensa del exalcalde capitalino".'

9

de agosto del año 2019, un Tribunal de Juicio declaró no culpable a Martinelli. 5

meses y medio duró el juicio oral donde el expresidente fue declarado no culpable.

De forma clara, Vallarino señaló que para él este amparo es un nuevo "espectáculo mediático" con el que buscan decir que están haciendo algo.

"Yo le quiero decir a muchos, que incluso son copartidarios míos, que están detrás de andar ensalsando todo estos temas de Ricardo Martinelli y a quien me corresponde defender, que dejen de estar haciendo estas cosas, que ustedes saben que no van para ningún lado, que buscan hacer una afectación", explicó.

El abogado les hizo un llamado para que mañana "no le pidan que hable con el señor", ya que estas cosas que están haciendo traen consecuencias jurídicas, "se los quiero decir claro porque son copartidarios míos, son personas que están estirando la justicia".

Estas situaciones que están haciendo, según el abogado, van a traer repercusiones futuras.

Recordó que en el caso del exmandatario ya hubo una opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, el cual antes de que se diera el tema del doble juzgamiento, ya había decidido que Panamá tiene que indemnizarlo.