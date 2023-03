Ricardo Martinelli denuncia sospechoso festival de condenas

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli dijo que ayer será catalogado como “el día de las condenas”, lo que le suena que quieren desviar la atención de algo muy grande o de cosas muy raras en el gobierno, partido gobernante, minera, candidatos, escándalos que se avecinan por alguien extraditado, que están ya presentes o por venir.

La reacción de Martinelli luego de la condena a 10 años de prisión de Adolfo De Obarrio en el caso Blue Apple y además deberá pagar $5,091,486.92 al Tesoro Nacional en el lapso de 24 meses, una vez cumplida la pena principal.

También hubo negación del recurso de casación en nulidad de la condena de 50 meses de prisión a Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional.

"La Procuraduría General de la Nación logró que la Sala Segunda de lo Penal de la CSJ confirme la condena de 50 meses de prisión para los exjefes del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, por delitos contra la libertad, en caso Escuchas Telefónicas", señaló el fiscal Superior, Ricaurte González.

"Absoluciones o condenas deben darse, pero lo raro es todas hoy, condensadas para desviar atención, amedrentar o darle mensajes a otros que piensen lo peor", alegó Martinelli.

El exmandatario advirtió 'violaciones al Código Penal", lo que asegura crean más pobreza y menos inversión.

"¿Cómo se acusa sin imputar?, ¿cómo separan magistrado de la Corte por solo aceptar denuncia?, ¿cómo se condena alguien sin estar presente en juicio?, ¿cómo se acusa de blanqueo sin delito precedente?", cuestionó Martinelli.

Martinelli sostiene que los precedentes que está sentando la justicia quedarán de por vida y se les aplicarán a otros.

"Debe haber debido proceso siempre, no solo para unos y a otros no. Vamos muy mal y eso todo deberá cambiar en el 2024 o no habrá más inversiones en Panamá", concluyó el exmandatario.