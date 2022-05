Ricardo Martinelli: 'Se acaban argumentos en caso New Business'

El Tribunal de Cuentas, la Contraloría General de la República y la Fiscalía de Cuentas certificaron que el expresidente Ricardo Martinelli, no es objeto de ninguna investigación o auditoría dentro del caso New Bussines.

La primera de las certificaciones fue emitida por la Contraloría General de la República, el pasado 8 de febrero a solicitud del abogado Roiniel Ortiz, quien solicitó que se le certificara de manera urgente si se ha elaborado auditoría o emitido algún áudito a petición de la investigación de la causa penal conocida como "New Busines", por parte de la Fiscalía Primera Especializada contra el Crimen Organizado, expediente que actualmente está en el Juzgado Tercero Liquidador de causas Penales.

"Sobre el particular, tenemos a bien informarle que la Contraloría General de la República no ha recibido ninguna solicitud de auditoría procedente de autoridades de investigación referente a la causa señalada y no se ha realizado ninguna auditoría ni se ha emitido ningún informe al respecto", narra una carta enviada por Zenia Vásquez de Palacios, secretaria general de esta institución al abogado Ortiz.

La segunda de las certificaciones la emitió el Tribunal de Cuentas el pasado 12 de mayo de 2022, en la cual indica que Ricardo Martinelli Berrocal no mantiene, ni ha sido procesado por dicha entidad.

Algo que se desprende de la base de datos de está entidad a través del memorando N9.DBCAYST-2022 del 12 de mayo del año en curso, emitido por la Dirección de Bienes Cautelados.

Dicha certificación fue emitida por Dora Batista de Estribí, secretaria general de dicho Tribunal.

Por su parte, el pasado 13 de mayo de este año, la Fiscalía de Cuentas también dejó constancia de que Martinelli no ha sido investigado por está institución pública.'

"Hemos verificado y comprobado que en nuestros archivos de la bases de datos del sistema informático de la Fiscalía General de Cuentas y se ha determinado que no consta que el señor Ricardo Martinelli Berrocal, haya sido investigado o mantenga una investigación en curso por esta agencia de instrucción", indica la nota emitida por esta entidad, la cual lleva la firma de Enereida Barrías, secretaria general.

Quien reaccionó a estas certificaciones emitidas, fue el propio Martinelli, a través de su cuenta en la red social Twitter.

"Comparto dos certificaciones del Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuentas donde acreditan que jamás he sido investigado por ninguna lesión patrimonial por dineros y bienes del Estado. Se acaban los argumentos inventados del caso New Bussiness. Seguirán jodiéndome a mí y al pueblo", indicó el jurista.

Roiniel Ortiz, abogado de Martinelli en el caso New Business indicó que con estas certificaciones lo que se comprueba es que están enfrentando un proceso en el cual no saben que están haciendo allí todavía.

"Dentro de la documentación que entregamos se prueba claramente que los dineros que Ricardo Martinelli aportó para la compra del diario Panamá América procedió de un plazo fijo del Global Bank", manifestó el jurista.

Agregó que el caso New Business es un proceso en el cual Martinelli no podía ser incluido, toda vez que eso era parte de lo que hablaba el Principio de Especialidad por el proceso de extradición entre Panamá y Estados Unidos.

"Ellos violaron la ley al haberle imputado cargos, al haberle hecho una resolución de indagatoria, haberlo indagado a pesar de que se acogió al artículo 25 de la Constitución y a la especialidad", enfatizó.

