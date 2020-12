Silencio de José Gabriel Carrizo en caso de compra de gel alcoholado crea suspicacia

El que el Ministerio de la Presidencia, que dirige José Gabriel Carrizo, no haya entregado la información solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en la investigación por la compra de más de $13 millones en gel alcoholado, afecta mucho la credibilidad del Gobierno, advirtió Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.

Versión impresa

Esta investigación inició en el Ministerio Público el pasado 28 de abril de 2020 por el supuesto sobrecosto en la compra de este gel.

Fraguela indicó que cuando una persona ejerce funciones públicas, sus actuaciones se deben desarrollar en el marco de la transparencia para evitar suspicacias que, de una u otra forma, empañen la gestión gubernamental.

"Si ya el Ministerio Público, frente a la denuncia de la compra millonaria de gel alcoholado, ha girado una comunicación al Ministerio de la Presidencia para saber si realmente ese producto se adquirió, a quién se compró, si efectivamente se entregó o si se hizo uso del mismo, son interrogantes y derechos que tiene el pueblo de saber si se hizo un uso correcto de los dineros del Estado", indicó Fraguela.

Agregó que el hecho de no responder a un requerimiento del Ministerio Público, en ese sentido, refleja evidentemente una actuación que crea suspicacia, dudas y profundiza más las especulaciones que pueden darse sobre la compra o no de esos productos y la entrega o no de los mismos.

El exvicepresidente del CNA indicó que si ellos hacen las compras con los dineros personales o con la fortuna que pudieran tener a título personal, nadie pide reporte del mismo, "pero es un derecho de los ciudadanos saber el uso correcto que se le hace a los fondos públicos".

Enfatizó que saber los detalles del pago por la compra del gel alcoholado, definitivamente representa un derecho para los ciudadanos de indagar sobre el uso correcto o no que se le estén dando a los fondos del Estado.

Inicio de investigación

Hay que indicar que esta investigación forma parte de una serie de procesos legales que se han iniciado en el MP durante la pandemia de la COVID-19.

VEA TAMBIÉN: Actualizan lista de trabajadores que pueden movilizarse durante cuarentena y toque de queda

El 22 de marzo del 2020, antes de que dejara el cargo de viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, a través de una carta de compromiso de pago, anunció la adquisición de 2 millones y medio de gel alcoholado de 500 mililitros.

Compra que se habría hecho a la empresa Unión Logística S.A., y en una nota que circuló en redes sociales se lee que los insumos debían ser "entregados de forma inmediata".

De acuerdo con el detalle, el precio unitario de cada frasco de gel alcoholado comprado por Panamá es de 4 dólares con 97 centésimos.