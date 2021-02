Sospechan que hay una 'mano negra' detrás de proceso legal contra Ricardo Martinelli

Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (APPA), advirtió que una "mano negra" parece estar detrás del nuevo juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli.

Versión impresa

Le envió un mensaje a las funcionarias Irene Pinilla y Evangelina Araúz, encargadas de la Segunda Oficina Judicial, diciéndoles que no están allí para decidir a quién ayudan y a quién afectan, esto luego de algunas actuaciones realizadas dentro del proceso seguido a Martinelli.

"Ustedes no están en esos puestos para decidir si esta audiencia la corro o esta la traigo para acá... nadie les da esa facultad, supuestamente todos los casos que entran allí son iguales, y ustedes deberían tener esto claro", explicó.

Vallarino añadió que "da vergüenza" que estas funcionarias tengan calendarios a los que ellas decidan llamar de "alto perfil".

"Primer tema, ustedes ni siquiera deberían meterse en eso. Da pena y vergüenza que la Oficina Judicial tenga eso. Pero escúchenme bien señoras Irene Pinilla y Evangelina Araúz, encargadas de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, desde diciembre aquí se ha pedido una audiencia de afectación de derechos , que normalmente se fija en una semana, vamos para dos meses y ustedes no fijan una fecha para esta audiencia", se quejó.

El presidente de la APPA enfatizó que si estas funcionarias niegan que la defensa de Martinelli marque posiciones sobre alguien que no ha sido imputado, que tiene un tema de doble juzgamiento, "que le han puesto un testigo protegido comprado y que básicamente tenemos el único caso que ha sido distinto".

Frente a esto, agregó que si ni siquiera se les permite realizar esa audiencia de afectación de derechos, entonces se empieza a sentir que hay una "mano negra" en el sistema de justicia.

2

meses han pasado desde que la defensa de Martinelli solicitó una audiencia de afectación. 21

de junio próximo, se programó el segundo juicio a Ricardo Martinelli por el mismo caso.

"Yo he sido muy cuidadoso y seré muy cuidadoso, cuando yo tengo amigos en disputa, aunque yo represente algún lado trato de no meterme en esas disputas porque no es algo que me corresponde, pero he sido igual de claro que adonde yo me entere, porque yo tengo parte querellante aquí que están vinculadas a mi partido, pero donde yo me entere que hay una mano detrás moviendo audiencias, lo voy a denunciar", sentenció el jurista.

VEA TAMBIÉN: Equipo de Juan Guaidó confía en que Panamá mantenga el apoyo a un cambio en Venezuela

Vallarino hizo un llamado para que "saquen las manos de los expedientes judiciales", ya que ellos lo que esperan es contar con una decisión en Derecho, por lo que van a pedir que el público tenga acceso a todas las audiencias de garantías de Martinelli.

"Será la primera vez que yo tenga que armar como abogado el grupo de hinchas para que vayan a respaldar a Martinelli, lo voy a hacer", dijo el defensor.