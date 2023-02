Supuesto asesino de Valentina Trespalacios pidió cambio de traductora

John Poulos, presunto asesino de la DJ colombiana, Valentina Trespalacios, regresa hoy a los tribunales, luego de que ayer solicitará que se le cambiara a la persona que le traducía los pormenores del caso que se le sigue.

Este cambio se da luego de que la traductora del proceso presentó su renuncia irrevocable a continuar como intérprete.

Hay que indicar que tanto el abogado de las víctimas como la representante del Ministerio Público manifestaron preocupación por la renuncia de la traductora, por la posibilidad de que su función no cumpla con la garantía del derecho de Poulos o una indebida interpretación.

"Para mí es muy complejo aceptar la situación a la que me he visto expuesta a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que claramente inciden en la transparencia del proceso y mi hoja de vida como profesional, ya que he ejercido por más de 30 años mi labor como traductora oficial sin que nunca hubiese tenido tacha alguna", señaló la traductora en su renuncia.

"A veces necesitas confirmar algunas palabras por lo que me preocupa un poco que se pueda perder algo", señaló Poulos respecto a la labor de la traductora.

Poulos, quien fue detenido en el aeropuerto de Tocumen y deportado a Colombia la noche del pasado miércoles, señaló ayer que no ha tenido garantías desde su llegada a Bogotá y no ha podido encontrar un abogado de confianza para su representación y no ha tenido acceso a intérpretes en su idioma inglés.

Otra de las líneas de investigación en este caso, quiere establecer el estilo de vida que tenía John Poulos en su país, lo que hacía en sus ratos libres y sus intereses personales.

La declaración del conductor de Uber que lo recogió en el aeropuerto El Dorado el 19 de enero motivó a investigar si el hombre era un asiduo cliente de páginas webcams y servicios de acompañantes.

La revista Semana señala que Poulos le hizo constantes manifestaciones de temas sexuales al conductor de Uber durante todo el recorrido y que incluso le pregunto que si le gustaban las mujeres extranjeras.

