Testigo Aurelio Barría deja claro que no hay evidencias que vinculen a Ricardo Martinelli a supuestos pinchazos

La comparecencia del testigo del Ministerio Público, Aurelio Barría, dejó claro que no existe una sola evidencia que relacione al expresidente de la República Ricardo Martinelli.

El abogado, Alfredo Vallarino, parte de la defensa indicó que además no existen evidencias que vincule a Martinelli al correo investigado tampoco.

"Todo ha quedado claro de la boca del propio testigo", manifestó el jurista.

Alfredo Vallarino cuestionó el hecho que los fiscales han llevado al dueño del correo como testigo protegido cuando deberían estar persiguiéndolo, pero lo han querido presentar como un héroe en vez de tenerlo preso.

Manifestó también el abogado que "los fiscales tratan de robar la calma, pero nosotros estamos claros en lo que estamos haciendo y al final de cuenta se sabrá toda la información".

"La que la Fiscalía deberían tratar es de que ingrese la información, pero como usted ve ellos se la pasan tratando de todas las maneras posibles de que no ingrese la información al Tribunal, porque lo que están es ocultándole información al Tribunal", destacó.

Agregó que: "Lo que está pasando en este juicio lo conocen los fiscales ya del juicio anterior, ellos ya saben que nadie señaló a Ricardo Martinelli, saben las inconsistencias, el fiscal Aurelio Vásquez saben perfectamente que esos archivos se hicieron desde la computadora de Rolando López, le quiso dolosamente esconder eso al Tribunal".

"Nosotros no podemos tener un fiscal que lo sabe y van a salir"los videos que Aurelio Vásquez está presente al momento que eso se hace la inspección y sale que es Rolando López y el fiscal trata de que esa información no la conozcan un juez, entonces un fiscal debe ser objetivo, un fiscal no puede ser no ético y debe entregar toda la información, él no puede esconder información para tratar de condenar a alguien, ahora por fortuna esta defensa está bien parada y sabe lo que tiene que hacer para que salgan todos los elementos de prueba", indicó.

