'Todo Panamá sabe dónde está Ricardo Martinelli', recuerda defensa del expresidente tras ilógica solicitud de declaratoria de rebeldía

El abogado Luis Eduardo Camacho González, miembro de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, calificó este miércoles de ilógicas y vergonzosas las pretensiones de los querellantes en el caso de supuestos pinchazos, quienes buscaban declarar en rebeldía al exmandatario.

Camacho recalcó que Martinelli no está en paradero desconocido, sino que se recupera de una intervención quirúrgica.

"Los querellantes trataron de sorprender al tribunal solicitando una declaratoria de rebeldía, a la cual la defensa se opuso por ilógica e irracional. Ricardo Martinelli no está en paradero desconocido, todo Panamá sabe dónde está. Él está en un hospital, todo Panamá sabe dónde vive y dónde están sus oficinas", mencionó el letrado.

El abogado precisó que el personal de Medicina Legal dejó constancia de que Martinelli tiene dos incapacidades médicas que justifican su no asistencia al juicio.

"Es algo que da pena y vergüenza. A mí me sorprendió que los querellantes adoptaran esa posición", añadió.

Agregó Camacho que el Ministerio Público no tuvo la capacidad para sustentar su petición y le han advertido al tribunal que no concurren las causales para declararlo en rebeldía, como se ha pretendido.

Este miércoles se realiza en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, una audiencia para conocer la situación de salud del exmandatario.

Camacho explicó que Martinelli padece fuertes dolores y otras situaciones en las que por tema de confidencialidad no se puede profundizar.

Martinelli se sometió días atrás a una cirugía en la columna, la cual le imposibilita caminar con normalidad.

"Camino si acaso con andadera y aún así con todo y que la ONU los ha condenado, a estos no les importa con la vida de nadie", expuso el exgobernante y líder de Realizando Metas.

Me quieren matar e inhabilitar políticamente para que no corra en el 2024. Sin pruebas y con jueces que responden al gobierno me quieren sacar del ruedo y matarme. Aquí no hay ley ni debido proceso , estoy listo