Tribunal Electoral aclara el tema de la falsa transacción bancaria atribuida a Heriberto Araúz

El Tribunal Electoral desmintió este jueves que el magistrado presidente Heriberto Araúz haya recibido una importante transferencia bancaria, como circula en redes sociales.

Este jueves, las redes sociales y medios se hicieron eco de una información que aseguraba que Araúz había recibido más de 150 000 dólares.

Además del Tribunal Electoral, la institución bancaria también aclaró que la información es falsa.

Contexto

Este jueves, una cuenta de Twitter con el usuario de Nancy De León publicó un tuit en el que se quejaba de la justicia y exponía que existen todos los medios para auditar a cualquier persona. Acto seguido, compartió una captura de la supuesta cuenta bancaria del magistrado en mención, sugiriendo que había recibido la alta cantidad de dinero.

La mujer se autoproclamaba justiciera y manifestaba que no le importaba perder su trabajo.

No obstante, el banco para el que supuestamente trabajaba de inmediato emitió un comunicado en el que aclaró que De León nunca ha estado vinculada a sus filas.

La cuenta de la mujer fue creada en septiembre de 2021 y su último tuit había sido en diciembre de 2021. A las 12:00 p.m. de este jueves, casi tres meses después, volvió a activarse para presentar esta falsa denuncia.

Esta situación se presenta en medio de los ataques que sufre el Tribunal Electoral, luego de que ayer reconociera, en un marco de justicia, el principio de especialidad de Ricardo Martinelli.

El propio expresidente lamentó las mentiras y ataques existentes en las últimas semanas.

"Igual mintieron al decir que me había reunido con el supuesto esposo de una juez que no existía y no lo era o en estacionamiento o en un club social. ¿Hasta cuándo tanta mentira y miedo?", puntualizó el líder de Realizando Metas.

Igual mintieron al decir que me había reunido con el supuesto esposo de una juez que no existía y no lo era o en estacionamiento o en un club social. Hasta cuando tanta mentira y miedo? https://t.co/er19EKWJVH— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) March 24, 2022

