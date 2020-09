La columna de doña Perla

¡Fuerte!

Versión impresa

Qué valiente Eddy Vásquez para comerse ese huevo crudo, aunque creo que ni se lo comió, el pobre tiene que haber estado a punto de vomitar sino fue que lo hizo. Yo hubiese hecho lo mismo. ¡Qué asco! No sé por qué hacen estas dinámicas buscándose un mal rato o un dolor de estómago. Claro habrá a quienes no les haga nada, pero a saber quién tendrá una mala reacción.

Bien

La entrevista que Alex Medela le hizo a Mehr Eliezer por el lanzamiento de su primer sencillo, no fue la gran cosa, pero tuvo sus momentos interesantes. La verdad es que Alex hace un buen trabajo y este no fue la excepción, pero, le faltó solo un poquito más de sazón. No obstante, reitero en general la entrevista estuvo buena. Mehr parece que sube como espuma.

No y no

No me gustó para nada cómo Alexa Chacón llevó la entrevista con Luis Fonsi. La “mijita” sonó como ridícula y antipática. O sea, sí, sí estaba entrevistando a un gran artista, pero tómelo con calma. Sé que no solo a mí me dio esa impresión. Además, no es que estuviera preguntando la gran cosa, así que para la próxima prepárese y no ande preguntando cosas sin relevancia.