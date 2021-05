Bien

Versión impresa

Me alegra que Kathy Phillips esté de vuelta en la televisión. Me gusta su carisma. Al parecer “Super Mamás” será un programa interesante y bueno con el “toque de Phillips”, lo será más. Al juzgar por que vi en redes sociales y se ve bien organizado el programa, y muchas madres se sienten bien identificadas con las temáticas que tratan. Les deseo suerte.

Suerte

Se fue Señorita Panamá para el Miss Universo, bien elegante. Los vestuarios que he visto en estos dos días han sido sencillos, pero hermosos, se le ven muy bien a Carmen Jaramillo. Vi que la gente criticó que su abuela la fue a despedir al aeropuerto ayer, qué bárbaros, al parecer la misma señora quería ir y tenían las medidas de bioseguridad, dejen el odio a un lado.

Guapa

Oye, La Bibi parando el tráfico con ese cuerpo, se ve espectacular. Qué bueno que haya tomado esa decisión, pues es vital no tanto por su imagen sino por salud. Ese vestido en tono vino le queda bello. De verdad, que me alegra verla con ese cambio y al parecer continuará, eso está muy bien. Aunque como siempre a algunos no les agradó y le buscaron la “quinta pata al gato”.