¡Qué fuerte!

Oye, el comentario de Gisela Tuñón sobre cómo se visten algunas presentadoras de noticias, causó revuelo. Dice que usan la ropa muy ajustada, entre otras cosas. En algunos puntos ella tiene la razón, a veces veo que van como para un baile. No es que sean vulgares, pero en ocasiones no es adecuado para el tipo de programa. Hay días que las presentadoras atinan y otros no.

¡Opa!

Un aplauso de pie a Birna Quintero, quien va “parando el tráfico” con ese cuerpo. Al parecer la presentadora se cuida muy bien y quizás a otros les cause “ronchas”. A mí sí me gusta cómo se viste, sus vestuarios son adecuados para cada ocasión que los luce. Si es para el noticiero, la atina o si es su día libre se ve guapa y sexy. Bueno, es que ella es muy sensual y todo le queda bien.

No y no

No me gustó mucho ese “outfit” que usó Jennifer Gleichman para el programa “Qué dice la gente”, de esta semana. No sé, era como para ir a la tienda o a comprar en el “mall”. ¡Ojo! No estaba feo, sino que para el programa como que no. Además, siento que ella es como un relleno en el programa. Solo sale unas dos o tres veces en la transmisión. Bueno, es el formato.