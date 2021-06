Bien por ella

Me alegra que Mari Gaby Sealy haya obtenido 50 mil reproducciones en el video de su canción “Exceso”. Ojalá sea que de verdad guste la canción y el video, porque si solo ingresan para ver y luego tirar “hate”, sería feo. Estoy con aquellos que dicen que el tema está mejor que el de Anyuri, porque esta última sí que está “para los tigres”, no me gusta para nada.

Más bien

Oye, qué bueno que Windy Girk tiene una nominación a “Streamer del año” en los Premios MTV Millennial Awards 2021. A muchos no les agradó, a mí me dio igual. Sé que ella tiene sus cosas, pero si le dieron la nominación por algo será, algo vieron para que la mereciera. Así que yo le deseo lo mejor, aunque sé que está compitiendo con unos duros en la materia.

¿Y entonces?

¡Qué alboroto! La gente se ha sorprendido con la nueva pareja sentimental de Katy Dolande. ¡Señores! No es la primera, ni será la única mujer que se separa de su pareja e inicia una nueva relación. Aunque comprendo que muchos no sabían, pero es su vida privada. Han empezado a hablar como si se estuviera acabando el mundo. ¡Pasen la página!