¡Muy feo!

Versión impresa

Ese tatuaje que hizo la seguidora de “El Boza” está feo. Yo demandaría al que se lo hizo, no se parece al intérprete de “Hecha Pa’ Mí”. No sé por qué se dejan hacer esas cosas así, tienen que investigar bien el trabajo del tatuador. ¡Dios Santo! Qué susto me llevé cuando lo vi, pensé en todo, menos en que era “El Boza”. Se ve que el que se lo hizo no tiene mucha experiencia.

¡Santo!

La gente no olvida. Han pasado varios meses y la gente sigue con el tema de que Delany y Paul McDonald se llevaron una buena cantidad de dinero cuando estuvieron en el Gobierno. Que lucraron con los impuestos que paga el pueblo. Ahora que vieron a Delany probándose un traje de novia han recordado ese episodio. ¿Será que aún tienen dinero de ese jugoso salario?

¡Qué miedo!

La gente se burla de lo que le está supuestamente pasando a Marlon Polo y a su novia, que hay estafadores haciéndose pasar por su mánager para robarle a otros. Ellos advierten que no tienen mánager que no se den engañar. ¡Señores! No se rían, que esto es serio, mejor presten atención a esos malhechores que le quieren quitar la plata a los demás.