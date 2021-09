¡Santo!

Versión impresa

No puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de “Dundunsúa”. ¡Bárbara la “mijita”! Cómo va a decir que su cirugía es una bendición. Bueno, si ella lo ve así, qué podemos hacer. Pero, no creo que operarse estéticamente sea una bendición. ¿Qué dicen ustedes? Para mí una bendición es un hijo, tener alimentos, tener salud y tener vida. No estoy de acuerdo con ella.

Así se hace...

Me gustó el tatuaje que se hizo el hermano de Wyznick Ortega en el pecho con el rostro de la “Licenciada”. Este trabajo sí está bien hecho. Dios Santo, que paz después de todo el revuelo que causó Sandra Sandoval con el tatuaje de su rostro que se hizo un seguidor. Pero, qué bueno que al parecer a Wyznick Ortega le gustó el dibujo, eso es lo importante.

Divertido

¡Qué fuerte! Hasta “challenge” le hicieron al tatuaje de Sandra Sandoval. No quiero estar en el lugar de la persona que hizo el trabajo. Pero, bueno volviendo al tema del “challenge”, no es que sea la gran cosa, pero al menos divierte un rato, ayuda a distraerse, porque muchos se ríen de los famosos de la farándula local que publican sus fotos. Ah, y a Sandra también le divierte.