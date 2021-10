Cuidado...

Versión impresa

Jorge Gómez debe bajarle unas rayitas a su ego. Sí, el “mijito” está muy famoso y todo, pero, siento que es muy novelero, que la fama se la ha subido a la cabeza. ¡Cuidado! La humildad no se debe perder si desea seguir subiendo como espuma. Aproveche ese éxito y no olvide de donde viene. Su música es bailable y tiene sus miles de seguidores, eso está bien.

¡Guapa!

Ya lo he dicho antes, Roseta Bordanea luce atuendos sencillos, pero que le quedan a la perfección y no usa tanto chécheres como otras. Estas otras deben tomarla como ejemplo, pues parece que solo les falta usar lentejuelas para llamar la atención. Además, esas usan unos colores espantosos. Roseta luce tonos adecuados e igual su maquillaje es atinado. ¡Bella!

Atinado

Otra que me encanta ver es a Susan Castillo. Elegante, los vestuarios atinados para presentar un programa como “Radar”. Aparte de que, aunque ya tenga sus años, se conserva muy bien. No importa si es o no con cirugía, lo bueno es que se cuida. De verdad, que me gusta verla, es muy “fashion” y sabe usar atuendos adecuados a cada ocasión. ¡La felicito!