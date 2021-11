¡Qué tontería!

Para algunos es agradable que la foto de su rostro aparezca en un bus de esos conocidos como “Diablo Rojo”, pero tampoco se pasen. ¡Qué pereza! Siento que la ex Señorita Panamá, Rosa Iveth Montezuma, exageró. Sí, su rostro aparece en tres buses, pero ni que fuera un premio internacional. Agárrela suave “mijita”, no es para hacer tanta algarabía.

Me divertí

Tengo que aceptar que me divertí mucho con Orman Inniss en su participación en “Pasapalabras”. El “mijito” tenía unas ocurrencias que dan mucha risa y, lo mejor, es que se quedaba bien serio. ¡Qué locura! Al menos no armó tanto desorden, fue como “desorden con orden”. Aunque debió ayudar más a Andrea. Ella es la que hacía casi todo el trabajo, así no se vale.

¡Ay no!

Está bien que sea un personaje, pero que “Rutilio” llevara un panti a “Pasapalabras” para que le diera suerte, fue como de mal gusto. A mí me pareció fuera de orden. Sé que querían el chiste y demás, pero, siento que se desubicó. Hubiese salido con otro chiste, ese del panti estuvo pasado. No sé, es mi manera de pensar sobre esto. Al final la producción lo permitió.