¡Ay madre!

Sí, yo sigo con el tema de Sandra Sandoval y su experiencia con los piojos. Me gusta su sinceridad, nada de andar escondiendo esas cosas, porque hay personas bien ridículas que pegan un grito cuando les hablan de los piojos como si fuera algo de otro planeta. ¡Bárbaros! Y, a más de uno, como a Sandra, les han echado “baygon”, así que no se hagan los locos.

Le gusta la cosa...

A la señora Dezdy le gusta ver el mundo arder, por eso que la artista Diana Villamonte la dejó de seguir en redes sociales. Insisto, fue un problema técnico, la panameña no tenía la culpa de eso, pero, no debió salir huyendo de la tarima de esa manera. Sin embargo, no tenemos por qué burlarnos de ella. Entonces, la risa de la Dezdy, por supuesto, que iba a incomodar a la artista.

No sean así

No sé por qué la gente es tan mala, ya dejen a la pobre Gaby Garrido, pues pareciera que la “mijita” ahora sí se enamoró. La gente dice que han durado un año de casados, porque se la pasan viajando. ¡No sean así! A ellos se les ve que les va muy bien, que están viviendo su amor al máximo. Yo sé que Gaby tiene mala fama en este tema, pero la gente cambia.