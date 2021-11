Tampoco así...

La verdad admiro a Mussetta, porque veo que a cada rato la comparan con un caballo, pero a ella no le da ni frío ni calor. Qué bien maneja la situación, otra se arrebata y les dice de todo, ella lo toma tranquila. La gente se pasa, no sean así, el relajo tiene un límite. Hasta a mí me da cosa con ella cuando leo esos comentarios tan fuertes. Solo para recordarle, usted es muy guapa.

¡Qué lío!

El “Mechi Blanco” no sale de una para caer en otra. ¡Está salado! Tras que aún no se recupera del todo de la covid-19, le sacan los expedientes de la supuesta morosidad con la Caja de Seguro Social. Aunque su hijo dice que están paz y salvo. ¿Será persecución? ¿Quién mentira en esta historia? Ojalá todo se aclare y pronta recuperación para que sigan con sus bailes.

¡Santo!

Ver a “El Tachi” en calzoncillo, me da una sensación extraña y no es señal de admiración, nada qué ver. Yo sé que la gente es libre de hacer lo que desee y publicar lo que quiera, pero deben analizar antes de hacer este tipo de publicación. Imagino que será para ganar más seguidores y “likes”. Busquen otra forma de conseguir fama. Este tipo de foto me da pena ajena.