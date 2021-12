¡Ay no!

Ahora qué le ha dado a algunas caras de la farándula local que se están tomando fotos con “poca ropa”. Dicen ellas que para celebrar su cumpleaños. ¡Ay no! ¿Qué quieren ganar con eso? Seguidores o contratos, o ambas. La verdad no se ve bien. Nunca pensé que Clarissa Ábrego entrara en esta lista. Busquen otra forma de ganar adeptos, no enseñando de más.

Más bien

Aunque su ego no sea del agrado de muchos, incluyéndome, me alegra que el tipiquero Jorge Gómez tenga casa propia, era su sueño y lo cumplió. Bien por él. Disfrute su casa “mijito”. Pero, sí debería bajarle dos rayitas a su forma de ser, a veces cae en lo ridículo, no sea sí. Tal vez sea impresión mía, pero he escuchado a más de uno que opina lo mismo que yo.

Aplauso...

Oye, Dímelo Flow no anda jugando, él va tras sus metas, sin miedo. Eso está bien. Ahora tiene una “boutique”. Vaya, vaya. No quiso quedarse atrás de “Jacky”. Como sea, está invirtiendo y eso deberíamos hacer todos, no ir corriendo solo a gastar. Ojalá le vaya muy bien en este nuevo emprendimiento. También espero que sus productos estén al alcance de muchos.