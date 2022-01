No, qué va...

Versión impresa

Oye, no se qué le pasó a “La Chichi de Papa” en “Pasapalabra”, Dios Santo, a la hora del deletreo le fue muy mal. Yo sé que debe ser difícil, pero no pegaba una al deletrear las palabras al revés. Si saben que van para allá, aunque sea traten de practicar un poco. ¡Quedó en feo! Aunque siento que los nervios también le hicieron una mala jugada.

Me dio pena ajena.

¡Otra vez!

Tatiana y Yemil, ya aburren, siguen con su novela. Ellos no se cansan. A veces pienso que les gusta estar en boca de todo el mundo y por eso hacen sus espectáculos. Yo no sé por qué los familiares de ambos no hacen algo para que está “tóxica” historia termine de verdad, porque veo que van por lo largo, deben ponerse serios.

Busquen ayuda.

¡Santo!

Yo no sé, pero soy del grupo que dice que esa cirugía de Assilem no se le ve bien, hay algo raro, algo que no cuadra con el resto de su cuerpo. Están como deforme. No obstante, si la “mijita” se siente cómoda con su cuerpo, creo que al final eso es lo que vale. Pero está claro que no por el gusto decenas de personas, incluyéndome, piensa que se le ve mal.