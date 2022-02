¡Ay no!

Ya me da pereza Birna Julissa Quintero, está bien que esté enamorada, pero ya siento que se pasa. Ya está rayando en la ridiculez. ¡Ojo! No estoy diciendo que no pueda vivir ese amor, sino que deje de andar publicando tantas cosas privadas. Luego salen los comentarios negativos y se enoja. Es su vida privada, vívala de esa manera. Después no se queje.

No besos

Pocas veces estoy de acuerdo con Doralis Mela, pero coincido con ella en el tema de que los padres no deberían besar a sus hijos en la boca. Hay una cantidad de gérmenes y bacterias, pueden enfermar a sus hijos. Además, un beso en la boca es una demostración de amor de los adultos, no de los niños. No se cómo hay personas que ven esta acción normal.

Famosa

Oye, “La nana Johana” está “picando” más que el ají chombo, ya es una cara del “chollywood”. Me gusta cómo actúa, de verdad que aprendió de una buena maestra, su jefa. Johana lo hace con naturalidad, mejor que algunos actores que van a las academias. Además, debo felicitar a Ana Lucía, porque le dio el empujón. Ya Johana es toda una celebridad. ¡Muy bien por ella!