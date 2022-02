¡Es verdad!

Me causó gracias ver a Sandra Sandoval mostrando su diploma de abogada, lo hizo de manera jocosa. No obstante, también reiteró que hay que estudiar. A algunos, el video de “La Gallina Fina” le pareció una tontería, pero a mí no. Al final, recordó que no solo es cantante de música típica, pues también estudió y hasta la universidad.

¡Buen mensaje!

Aplauso

Qué bueno que “El Boza” esté empezando una rutina de ejercicio, por salud o estética, o ambas, es buena elección. Ojalá siga su rutina muy juicioso, porque hay personas que empiezan y a la mitad del camino se paran y todo lo alcanzado vuelve a cero. No creo que este sea el caso del intérprete de “Ella”, tiene cara de que va a seguir hasta lograr el objetivo.

Como celebridades...

Vaya, vaya... Paul McDonald y Delany Precilla se casaron hace rato. Al menos eso fue lo que dijeron en Instagram. Bueno, al final lo hicieron como debe ser. Son eventos privados, no tienen que andar gritándolo a los cuatro vientos, todo en silencio sale mejor. Le deseo lo mejor a los “mijitos”, quienes jamás serán olvidados tras su paso por el Gobierno.