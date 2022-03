¡Ay no!

Versión impresa

No sabía si reírme o llorar cuando vi a Miguel Melfi en ese cabello en pleno Causeway. Ni sabía montar bien. Al menos hubiese practicado. Lo que hacen las ganas de generar. No sé, pero él me da pereza, desde aquel “reality”. Aunque en Jelou! ha recibido buenos comentarios, a mí no me convence. ¡Nada qué ver! Pero, dice por ahí que para gustos los colores.

Bendición

Quiero felicitar al “chef” Alexis Sitton, quien ayer se estrenó como papá. Me encantó verle el rostro de felicidad por la llegada de su primera hija. Se desató compartiendo imágenes de la pequeña, de él y de su esposa. Eso me encantó. Ahora es que viene bajando lo bueno, pero, al parecer el “chef” será un buen papá. Suerte en esta nueva etapa de su vida.

La taquilla

A Bettina la operaron de la vesícula y tuvo que publicar que estaba mal, según ella le costaba hasta hablar, pero no podía dejar pasar este momento para taquillar. ¡Muy feo! Dijo que había vomitado mucho. Oye, sí yo me sintiera mal lo último que hubiese hecho es grabar un video. Estos personajes del “chollywood” hacen unas cosas que te dejan con la boca abierta.