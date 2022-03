Vaya, vaya

“Sech” sigue escalando y no solo en la música. ¡Más bien! Ahora incursiona en el mundo de la pantalla grande. ¡Un aplauso de pie para este artista panameño! De seguro le irá bien. Poco a poco ha ido ganando terreno, eso es talento. Solo espero que no se ponga ridículo, debe mantener su humildad, creo que nada le cuesta. Nuevamente felicidades.

Oye, Joseline Pinto está lista para el “World Beauty Fitness and Fashion”, en Londres. La “mijita” es valiente para seguir esa dieta y esa rutina de ejercicios, pero si a ella le gusta, no creo que sea tanto sacrificio. Otra cosa, para aprovechar el momento, la gente no olvida ese episodio donde el novio supuestamente le fue infiel, pues no dudan en recordárselo. Pasen la página.

Voy a darle un voto de confianza a Ekaterina Brendina, “La Panarusa”, porque espero que haya hecho esa recolecta para venir de verdad a Panamá para proteger a sus hijos y no que ande pegando mentiras. De paso, espero que les den sus pasaportes rápido, es un proceso largo. Si llega a regresar, espero piense bien cada movimiento que vaya hacer.