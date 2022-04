Un aplauso

Versión impresa

Por ahí me dejaron un mensaje de que no digo nada positivo. Se ve que la gente no lee, pues lo bueno también lo resalto. Por ejemplo, Sandra Sandoval tuvo ese gran gesto con la niña Norma. Me encantó como interactuó con la pequeña. Digan lo que digan de “La Gallina Fina”, ella tiene un gran corazón. Miren que no cualquiera hace ese viaje hasta Nuevo Tocumen.

¡Qué tontería”

¡Ay Boza, no se ponga con tonterías! Pero, también la gente que le creyó que había terminado con su novia. Dejen el bochinche. Y él deje la infantilería, ya ese recurso para atraer a seguidores está pasando de moda. Usted es un gran artista, no necesita hacer esas payasadas. Pero, a pesar de todo, me alegra que sigan juntos y ojalá duren bastante.

¿Qué pasa?

No puedo creer que Yoani Ben ande en esa polémica. Bueno, aclaro, que no sé a ciencia cierta qué fue lo que pasó con el papá de su hija menor. Pero, se ha armado un lío, aunque ya está bajando las revoluciones, qué raro. Será que todo fue mentira. Me gustaría ver esos informes de medicatura forense. Me huele a mentira, hasta que ella respalde su queja. ¡Quiero ver!