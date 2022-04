Sí y no

No sé. Me dirán que estoy emitiendo un comentario muy anticipado, pero no veo que la “mijita” Karina Linnett tenga tanta fuerza como ocurrió con Miguel Melfi para el “reality” de “El Poder del Amor”. Además, ella misma es como “apagada”, no tiene ese carisma. Es que siento que desde que se anunció que ella sería la que iba a este programa no he visto tanto apoyo.

Bien

Oye, me encantó ver a “La Bibi” en Jelou!, pues ella le da ese toque especial, deberían de dejarla permanente en el programa para darle ese cambio. Además, se ve muy guapa, me encantan sus “outfits”. Ella tiene un buen manejo de la cámara, encaja muy bien en el programa matutino. Espero la consideren algún día, porque por ahí hay otras que dan es sueño.

Fuerte

¡Ay no! ¿Por qué son así? Pobre Roseta Bordanea. Los “haters” no perdonan, la “mijita” tenía unas sandalias y se le veía el pie extraño. De verdad que se veían raros. Creo que era el modelo de sandalia o es que ella tiene el pie así. Me sorprende lo observadores que somos. En redes la gente anda que no se le va una . Puede haber sido el modelo de la sandalia.