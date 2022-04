¡Santo!

Versión impresa

¿Por qué la gente es así? Ekaterina Brendina solo pidió ayuda para averiguar un apartamento, hasta donde comprendí no pidió plata para pagarlo. No le veo nada de malo, solo lo dijo para hallar un lugar con tiempo para ella y sus hijos. Pero, la han atacado, tampoco sean tan perversos. Aunque eso pasa cuando “creas fama y te acuestas a dormir”.

Más bien

Sandra Sandoval dio de qué hablar por su cumpleaños 52, como la admiran sus seguidores. Si yo hubiese sido ella, también lloro de la emoción. Fue un espectáculo completo, ameno ni un momento para aburrirse. Eso estuvo bien. Dios le de larga vida y salud a “La Gallina Fina”. Pero, sí me asusté cuando vi a tanta gente junta, la covid-19 no se ha ido. Por lo demás todo bien.

No, no y no

¿Por qué hacen eso? No sé quién asesora a Yohany Guevara con sus vestuarios, no sé a veces le buscan unos colores que no le van para nada. Ella es guapa, pero en ocasiones sus vestuarios no le hacen justicia. No sean así. “Mijita” y usted no se deje, si algo no le gusta ponga un alto. Tiene que usar “outfits” y maquillaje que resalten más sus atributos.