Pensando en voz alta...

Versión impresa

Daluna al igual que otras caras conocidas de Panamá ya deben de bajarle dos rayas a andar saliendo siempre en vestido de baño. Son muy guapas, pero ya deben variar esas imágenes. Llega un momento en que no llaman ni la atención. “Mijita” usted es muy guapa y puede ganar más seguidores con otros “outfit”. Solo es una sugerencia, aunque no me la haya pedido.

No...

No sean así dejen que Marivan disfrute el embarazo de su esposa, por qué recordar el tema del Yappy. Bueno, siempre he dicho “crea fama y acuéstate a dormir”. Ojalá que el “mijito” no se arrebate y responda a los “hater”. Se ven tan felices y no es para menos, están pasando por uno de los momentos más hermosos de una familia. Creo que no debemos atacarlos.

Bien “fit”

Un aplauso de pie para “Sech” que está logrando su objetivo en cuanto a su peso, ya ha perdido varias libras y se ve muy bien. Claro, imagino que no ha sido fácil, pero él ha estado trabajando fuerte. Por otro lado, “El Peluche” lo está dando todo en la tarima, es que el artista panameño va por buen camino, está manejando bien su carrera y ojalá continúe así.