No molesten

Versión impresa

Oye pero dejen a Anyuri, ya siento que la gente solo quiere molestarla. A mí no es que me encante su música, pero no le veo nada malo al video donde se muestra el sepelio. ¡Es una actuación! No sean exagerados. ¿Cómo hacen en las telenovelas? Dejen la necedad, están pasados. Ojalá a la “mijita” le vaya muy bien con este disco, se ve que está trabajando fuerte.

Aplauso

Sandra Sandoval sigue apoyando a los que necesitan. ¡Qué bueno que volvió a donar útiles escolares! Aunque ella lo hace con ayuda de otros, es “La Patrona” la que tiene la iniciativa de aportar un granito de arena a los que necesitan apoyo. Ella es la que da ese primer paso para esas donaciones. Muy buena esta iniciativa, ahora decenas de niños están felices con sus útiles.

Normal

Me alegra que Abraham Pino y Eliza Iveth estén planeando su boda por la iglesia. Felicidades. Pero, les voy hacer bien sincera, y aprovechando el momento, los videos de esta pareja no me parecen para nada graciosos, ni fu ni fa, nada que amerite quedarme con la boca abierta o soltar una carcajada. Son videos normales, sin nada para decir “¡Wao!”.