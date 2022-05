No sean así

Versión impresa

No sé, pero me dio cosa ver que Nathy González imitó el maquillaje que Laura Bozzo mostró recientemente en “La Casa de los Famosos”. Es que le han tirado tanto “hate” a Laura Bozzo que me da tristeza con ella. Y ver a Nathy imitando el maquillaje me dio la impresión que era burla y eso no se hace. Ya la señora Bozzo tiene sus años, pero eso no es pecado.

No

Ese estilo de Jacky Guzmán de que se vea la ropa interior, nada qué ver, no me gusta. Claro, a ella no se le ve tan mal, digo yo porque ella tiene clase y la ropa que se le ve es de buena calidad y de marca. No obstante, al final no me agrada. Ya veré a un par imitando a Jacky. ¡Señores! Jacky, es Jacky, no se engañen que esa moda no a todos les va a quedar como a ella.

Más bien

Confieso que a mí no me agrada mucho el trabajo de Carolina Tarté. ¡Ojo! Seguro es que no sé de moda. Pero, me gustó el “look” de Chamaco luego de que la asesora le diera sus “tips”, se veían muy cambiado. Le quitaron los trapos que cargaba, él debe seguir por esa línea, aunque como dicen “para gustos los colores”, aunque no creo que no le guste lo que le pusieron.