No es para tanto...

Anarkelys Arias es muy guapa, de eso no tengo duda. No obstante, veo que se la pasa haciendo ejercicio y otras cosas, y realmente no siento que el cambio sea mucho. Creo que está igual que antes de la pandemia. ¿Ustedes ven el cambio? No sé si es que yo estoy ciega o quiero ver eso, pero así como para decir “wao, qué cambio”, creo que no es para tanto.

Me da cosita...

No tengo nada en contra de César Anel, pero creo que debe hacerse a un lado del tema de Señorita Panamá, tal vez sus palabras tienen algo de cierto, pero lo mejor en mantenerse lejos. Ya usted no está ahí, mejor es que no toque ese tema. Observe el trabajo que va hacer la nueva organización como un panameño más. Es solo un consejo, aunque no me lo haya pedido.

Puros piropos

Maryfrank Bravo está ganando adeptos no solo por cantar con “El Mechi Blanco”, sino por lo guapa que es. Cada vez que publica una foto los piropos no paran. Bueno, no lo niego, la “mijita” es guapa, ojalá mantenga la humildad, pues muchos artistas pierden su Norte y terminan ganando detractores y así mismo su trabajo musical va decayendo. Es solo un consejo.