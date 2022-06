Mejor

Versión impresa

Qué bueno que K4G decidió no hablar de la ex que más odia, aunque ya todos suponemos quién es. Él prefirió callar y eso es de caballeros. Aunque le tiran “hate”, fue mejor que no respondiera, porque lo estuviesen crucificando. Es que así debe ser, un caballero no debe tener memoria cuando se trata de sus relaciones pasadas. Las mujeres tampoco deberían tener.

Bien dicho

Mr. Saik tiene razón al hacer un llamado a los políticos para que ayuden a Japanese, quien aún está hospitalizado. Aunque va mejorando si necesita apoyo. Los gobernantes a ponerse la mano en el corazón para apoyar al cantante que no la está pasando muy bien y según Mr. Saik, muchos de los políticos le pedían ayuda a Japanese, ahora que devuelvan el favor.

¡Qué mal!

Qué lastima lo que le pasó a Brithany, cómo le van a robar de esa manera. Mi pregunta es: ¿No había algún amigo que le cuidara sus pertenencias? ¿No había un lugar para que los artistas guardaran sus cosas? Como que en ese lado no tuvieron organizados, deben tomar en cuenta estos detalles por insignificantes que parezcan. Ojalá no vuelva a pasar más.