Muy feo

Muy bonita la novia de “El Boza”, sin embargo, he visto algunos videos donde ella habla y Dios Santo, es mejor que no lo haga. Siento que se pasa usando palabras vulgares. Reychell Adames, trate de hablar más bonito, no está bien esas malas palabras. Son una linda pareja y tal vez estén acostumbrados a hablarse así, pero deben hacerlo en privado. Digo yo.

Suerte

Oye, ojalá que Maiseth Castroverde salga rápido de la cárcel, dicen que ya le falta menos. Me dio gusto ver la foto que compartió Franklyn Robinson con “La Chechi”, quien a pesar de la situación tenía una gran sonrisa, ella sabe que pronto terminará esa tortura. Considero que ya pagó su error, mira que 9 años no son poco. Espero que ya haya aprendido la lección.

Susto

Quedé con la boca abierta con ese #tbt de Dímelo Flow y Arcángel. Dan es miedo, pero hay que dejar claro que no son los únicos, muchos nos vemos así y hasta peor. Los años ya han pasado y los cambios tocan la puerta. No hay de otra, el tiempo no perdona. Lo bueno es que son cambios para bien. Ahora se ven más guapos y han sabido aprovechar su talento.