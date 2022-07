Belleza

¡Qué linda Nicole Pinto! Lució espectacular en esa pasarela en Miami (Estados Unidos). Es verdad, la “mijita” es muy guapa y tiene un buen dominio de la pasarela, me encantó. Es bueno que ella tenga este tipo de oportunidades, porque sabe aprovecharlas y deja el nombre de Panamá en alto. Siga así Nicole que va a llegar más lejos de donde está.

¡Ay padre!

La verdad que Karen Chalmers tiene razón el subsidio de la gasolina debe ser para todos, qué es eso que los dueños de carros de marca deben dejar el beneficio para aquellos dueños de autos más económicos. No me parece, aunque esto debe quedar a consideración de cada uno de esos que tienen esos vehículos de miles de dólares. ¡Qué problema!

¡Ay no!

Pobre Marcela Amores Barnes, no quisiera estar en su lugar, esa que está obsesionada con ella puede ser un peligro. No sé cómo hay gente que esté tomando esto a relajo. La “mijita” está preocupada y no es para menos. Ya debe de denunciar, pues uno nunca sabe. Hay gente que no está bien emocionalmente y puede llegar a hacer cosas graves. ¡Cuidado Marcela!