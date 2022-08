Susto

Versión impresa

No me quiero ni imaginar lo que experimentó Liza Hernández cuando le intentaron robar. Afortunadamente el asunto no pasó a mayores y hubo personas que la auxiliaron. “Mijita” le queda de experiencia, usted dice que no pasó nada, pero debe tomar precauciones y no olvidarse que nadie está exento de vivir un evento de esta naturaleza. ¡Cuídese mucho!

Opinión impopular

El periodista Edwin Pitty tiene razón, ser “influencer”, popular o empresario no hace a una persona idónea para administrar a un país. Las caras del patio y empresarios que han anunciado su precandidatura la tienen difícil y no solo tiene que demostrar que tiene ganas de hacer un cambio, sino que están capacitados para asumir un cargo de elección popular.

¡Felicidades!

Melissa Piedrahita está embarazada y asegura que sucedió como ella siempre lo quiso, enhorabuena. Piedrahita y su esposo anunciaron la noticia con una foto donde sostienen una ropita de bebé, la cual fue comprada por la pareja en su primer viaje a Europa y cuando aún no se habían casado. ¡Qué bonito! Espero que Melissa disfrute al máximo esta etapa.