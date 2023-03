La Columna de Doña Perla

No me gustó

Tal vez no fue su intención, pero me pareció de mal gusto que Jhonathan Chávez hablara de esa manera de Angélica de la Cruz. Mínimo la "mijita" era como un parásito en su casa. Él la mantenía sin hacer nada, eso comprendí yo. Yo sé que él dijo que no era su intención decir las cosas así, solo quería aclarar rumores. Pero, creo que se dejó llevar por la emoción del momento, pudo usar otras palabras.

¡Ay no!

¡Para gustos los colores! Aunque sé que es problema de "El Boza" si quiere o no tatuarse la cara, pero creo que hay otras partes del cuerpo en la que la tinta se le verá bien. ¡Ojo! No quiero decir que esté en contra de los tatuajes, pero creo que no se debería llenar la cara de ellos, al menos que su objetivo sea parecerse a Christian Nodal. No sé, por qué les gusta exagerar. Solo es mi comentario.

Felicidades

Me alegra que Melissa Piedrahita se esté tomando las cosas con calma en relación a volver al peso que tenía antes del embarazo. Todo a su tiempo. Es bueno esto porque así disfruta a su bebé al máximo, pues esta es la prioridad. He visto algunas caras de la farándula local que quieren quedar delgadas en menos de lo que "canta un gallo". Vayan lentas, pero seguras, no dudo que lograrán su objetivo.