¡Cuidado!

La inocencia de los niños que abrazaron a Delia Muñoz como si fuera una estrella de cine, fue una escena tierna. Eso está bien porque les dio un momento de felicidad a los pequeños. No obstante, "mijita" no se crea mucho la película de "estrella", recuerde que lo importante aquí es la humildad. Ahora no se vaya a creer una imagen de Hollywood.

Fuerte

Muy complicado ese tema de "El Apache Ness", caras vemos corazones no sabemos. Aunque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué dañar su imagen en cosas como estas? Bueno, cada cabeza es un mundo. Ahora a esperar a ver en qué queda todo este cuento de "horror". Yo aún no salgo del asombro. ¡Fuerte el tema!

Felicidades

Siempre he dicho que BK tiene un gran futuro. El "mijito" ahora estrenó un "remix" con Ozuna, Justin Quiles y Myke Towers. Algunos dirán que no es la gran cosa, pero dentro del ámbito de la música sí lo es. No cualquiera está en su posición. Espero sepa aprovechar todos estos pasos en su carrera. BK váyase por la sombrita y disfrute sus logros. ¡Enhorabuena!