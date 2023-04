Amanecerá y veremos

Ahora todos quieren estar en la política. ¿Será que quieren asegurar su tajada para el 2024? o ¿Será que quieren trabajar de verdad? Robinho está caminado por las comunidades en busca de firmas para Samantha Acrich, precandidata a diputada por la libre postulación. Ojalá lo esté haciendo realmente por el bien de esas comunidades. Amanecerá y veremos.

¡Bárbaros!

Ahora la gente no podrá ni expresarse. Le han caído a Jorge Gómez, “B a l b i n í n”, como si fuese una piñata, solo por quejarse porque el recibo de la luz le vino alto. Yo sé que a muchos les pasó, la luz está por las nubes, pero dejen que dé su opinión. Ya esto es como ganas de molestar de la gente. Ahora dirán que él tiene dinero, pero igual tiene derecho a quejarse.

¿Hasta cuándo?

Esta “m i j i t a” no sabe ni qué inventar para ganar “like s”, ahora dizque “no cree en el amor” y “que nunca ha tenido suerte”. Todo esto lo hace para ganar más seguidores y lo peor es que hay gente que cae en el juego. “La Cuchita” debe tratar de generar un buen contenido si quieres adeptos, pero no tonterías. Alguien debe asesorarla, menos yo, me sacaría de mis casillas.