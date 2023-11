Se pasan

No puedo creer que haya gente tan mala y le tiren "hate" de esa manera a Gracie Bon. Luego de que la "mijita" bromeara con que sería la próxima Miss Universo Panamá, le han dicho de todo. Le llovieron los comentarios contra su cuerpo, no sean así. Por suerte, Gracie lo toma con calma, aunque a veces les responde. Ella está conforme con su cuerpo y es lo importante.

Fuerte

Japanese otra vez pasó por el hospital, tuvo un derrame cerebral silencioso, como él mismo contó. ¡Muy fuerte todo esto! Al menos el artista, a pesar de la circunstancia, tiene mucha fe de que saldrá de esta situación. Él está muy apegado a Dios y eso es primordial. Ojalá todo pase y pueda salir de esto, como lo ha hecho en otras ocasiones.

Bien

Antes de que pasen más días, quiero felicitar a Natasha Vargas por su participación en Miss Universo, no importa que no haya ganado ni que sus detractores le estén tirando "hate". ¡Horrible! Yo siento que fue una buena representación, dejó al país en alto. Ella se lució en la pasarela, pero bueno, no pasó. Usted no haga caso a los malos comentarios.