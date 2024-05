Se pasan

“Boza” publicó un TikTok sobre cosas que no sabían de él y a muchas personas esto les dio rabia. ¿Qué pasa? Dejen la envidia y el odio a un lado, pues no le veo nada malo a la publicación, es solo un “trend” y él lo quiso hacer. Lo que ocurre es que aquí en Panamá siempre le buscan la “quinta pata al gato” y aquel que no quiera ver el “post” que se tape los ojos.

¿Fueron los nervios?

¡Son cosas que pasan en una transmisión en vivo! El domingo en la noche a Susan Castillo le tocó hacer un directo sobre cómo iba el conteo de votos y resulta que dijo que eran las 7:30 a.m. y ya era de noche. Es una tontería, pero uno debe estar pendiente de lo que va a decir en pantallas. Además, ella es una experta en el asunto, no sé cómo le pasó esto.

Muy bien

Franklyn Robinson aceptó su derrota en las pasadas elecciones con la frente en alto. ¡Así se hace “mijito”, nada de andar con rencor! Esto era una competencia, uno ganaba y los otros perdían. Aunque lo que no me gustó fue que algunos dijeron que no había ganado por su inclinación sexual, ya que supuestamente en Río Abajo aún ven eso. La verdad, yo no creo.