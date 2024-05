Le encanta un problema…

Cuando pensábamos que Tatiana Vélez estaba tranquila, viene y nos sorprende con algo nuevo, hay rumores de que la detuvieron por no asistir a las audiencias en las que se solicitó su presencia. A la “mijita” le hace falta una dosis de realidad, no entiendo en qué está pensando y me parece que su comportamiento le puede pasar factura.

Cosechando los frutos…

Roberto Durán sigue con su gira por Arabia Saudita y se nota que la está pasando muy bien, recién subió un video donde luce como todo un local y no lo voy a negar, le queda muy bien y hasta él bromeó con ello. Lo que sí tengo es una duda, qué habrá dicho en el videoclip, atrás sale alguien que no aguantó la carcajada. ¿Será una de las suyas?

¿Doctora?

Todos sabemos que Sandra Sandoval es abogada, pero nunca ha ejercido, así que no me la imagino en otra profesión, no porque no pueda, sino porque ya estoy acostumbrada a la “Gallina Fina” tipiquera, así que me sorprendió mucho cuando dijo que si no fuera artista le hubiese gustado ser doctora. ¡Ay padre! ¿Se lo imaginan?