¡Ay, mis impuestos!

¡Ay padre! El debut en Cannes de Fernando Broce se ha visto empañado por el astronómico auxilio económico, perdón, beca, que recibió del Ifarhu. “Mijito”, al parecer Panamá no olvida y la sombra de este escándalo lo va a perseguir por mucho tiempo, yo le aconsejo que se mantenga como hasta ahora, bajo perfil, porque la etiqueta de “auxiliado” no se la quita nadie.

Cuente, cuente...

Clarissa Ábrego aplicó la de Juako, no cuenta completo el chisme y solo viene con indirectas. Déjese de rodeos y si tiene algo que decir dígalo, no le esté robando la tranquilidad a más de uno, recuerde que después no duermen o no pueden comer. Aquí especulando, su publicación guarda relación con el hecho de que un ex Calle 7 hizo pública su nueva relación. ¿Será?

No entiendo...

Tras la muerte del "Gran Leopoldo" se empezó a tejer una narrativa sobre sus presuntos problemas económicos, muchos coinciden en que las veces que se lo encontraban era pidiendo dinero y eso no le gustó a su sobrina Carolina Brid, exigió respeto y que la gente deje de hablar sin saber, ya que al humorista nunca le hizo falta un techo o comida.