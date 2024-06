Malos

Oye, no puedo con los comentarios que están haciendo contra Michael Vega. ¡Santo! La lengua de los panameños es venenosa. Aunque algunos de esos “hate” me han dado risa. Se pasan, ya que sí él quiere lucir ese “look” es su asunto, pero, qué va, no lo han soltado. El “mijito” debe estar pasándola muy bien y ustedes sufriendo acá. ¡Vivan su vida, no la de los demás!



Oportunidad

Vi a un par de personas criticando a “El Peluche”, porque se convirtió en miembro de la Academia de la Grabación, sí esa que se encarga de los premios Grammy. Yo considero que el cantante panameño tiene los méritos para esto. Sí, en los últimos años ha estado un poco apagado, pero por esto no deja de ser buen artista y de dejar a su país en lo alto.

Tal vez

La gente anda activada con ganas de que Gaby Garrido participe en “La Casa de los Famosos Colombia”. Bueno, ella ya ganó un “reality” de este tipo y pueda que sí lo haga, De hecho, en los comentarios que le hicieron al respecto, ella no respondió nada. ¿Será que ya le hicieron alguna propuesta? Amanecerá y veremos qué ocurre con la “mijita”.