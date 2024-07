Pena ajena

¡Ay no! ¿Quién ayudó a Manuel de Jesús Ábrego a colocarse esa corbata para los actos de toma de posesión del Presidente de la República? ¡Muy feo! Se veía muy desaliñado para asistir a un evento tan importante. No sé qué le pasó, debieron ayudarlo, porque se notaba que se vistió en corredera. “Mijito” sentí pena ajena por usted, para la próxima, pida asesoría.

¡Qué feo!

El que tampoco se quedó atrás en la lista de los mal vestidos para un acto tan importante fue Alejandro Torres. ¡Qué feo! El tipiquero no pudo lucir un traje completo, sino que se vistió con todos los colores que encontró. ¡Ay no! Qué mal asesorados estuvieron estos artistas de la música típica. No lo puedo creer, bien mamarrachos, se pasaron de verdad.

¡Santo!

Le han dado hasta para llevar a Bettina. ¿Por qué son así? Lo que pasa es que la expresentadora de televisión hizo un comentario positivo sobre el nuevo presidente y la gente le dijo hasta “lambona”, pues piensan que ella quiere un puesto político. ¡Ay padre! No creo que ella quiera un “jugoso” nombramiento, solo que al igual que muchos está feliz con el nuevo presidente.