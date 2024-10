¡Me decepcionó!

Pareciera que cuando el talento no da solo queda mostrar piel... Eso es el "pan nuestro de cada día" en la industria y no me agradó que Demphra se haya puesto en esas. Puede hacer con su cuerpo lo que desee, pero cuando dijo que estaba en una nueva etapa no esperé que fuera más de lo mismo.



¡Atención!

¿Qué aerolíneas vetaron a Gracie Bon? Se sabía que se quejó que los asientos son muy pequeños para su "maletero" y ahora sale otra cosa. "Mijita" surtanos que uno no puede ir por la vida soltando tales afirmaciones y no adjuntar pruebas. Las aerolíneas también pueden hacer su comunicado.

¡Sospechoso!

No es por meter cizaña, bueno, sí... Analizando las finales de "La Máscara" me llama poderosamente la atención que todos los ganadores están o han estado vinculados con el canal. Para eso no inviten a nadie externo de la televisora y pongan a competir a sus talentos entre sí. No pongan a perder el tiempo a la gente...