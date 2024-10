¿En decadencia?

Muchos no quedaron satisfechos con la final del programa de competencia física del canal de la 12 de octubre. Y opino al igual que muchos, no referente a la final, sino en general, la calidad y sus participantes están en decadencia. Hay muchas figuras repetidas y ya no se da la competitividad que había al inicio. Esperemos hagan los cambios para la próxima temporada.

Por algo se empieza…

El primer cambio que deben hacer es dejar ir a Daniel Domínguez. El “mijito” no la da como presentador, hace de todo, echar chisme, bailar y demás, pero a la hora de describir qué está pasando en la competencia se queda corto. Además, hay tantos talentos estudiando carreras afines y no le dan la oportunidad. ¿Él estudió algo relacionado con comunicación?

¡Éxito!

“Sech” regresó a lo grande… Ahora entendemos la razón de su ausencia, estuvo trabajando en él y haciendo lo que más le gusta: música. Enhorabuena por él, por lo que veo, no la estaba pasando bien y su pausa fue justa y necesaria. Le deseo muchos éxitos “mijito” y espero que prontamente pueda cumplir con la promesa del concierto en el Rommel Fernández.