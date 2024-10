¡Otra más!

Se suma otra figurita más a mi álbum de disfraces de Halloween con nula creatividad... Gracie Bon también se disfrazó de diablita sexy y para mi gusto no le puso tanto empeño ni creatividad. Con tantos recursos, porque ella los tiene, y opciones de disfraces la "mijita" prefiere ser del montón e irse por las mismas ideas. ¡Hay que poner a trabajar esa creatividad!

Esto es todo amigos...

Hace un mes que no hay actividad en las redes sociales del salón de Mollie y Kevin... ¿Qué pasó? No se sobrepusieron a la crisis. No me sorprendería, si ese fuera el caso, ya que los "mijitos" no manejaron de la mejor manera la situación y eso les ha pasado factura. Me da pesar por los colaboradores, ellos, de confirmarse los rumores del cierre, son el daño colateral.

La boca llena de razón

Se valora mucho que "La Tepesita" haya rectificado con el tema del uso de bueyes para halar carretas en los desfiles... No cualquiera acepta que fue parte del problema y sugiere que es el momento de hacer un cambio. Sí, señores, es momento de usar otros medios, ya basta de explotar a los animales para preservar recuerdos del pasado. ¡Es un cambio justo y necesario!