Lo hundió más...

Desatinada la decisión de la madre de César Anel Rodríguez de hacer ese “live” para defenderlo, se comprende que es su hijo y que esté afectada por los ataques que está recibiendo, pero a ella no le correspondía dar explicaciones. Por algo el "mijito" no se ha pronunciado y en lugar de esclarecer, oscureció más la cosa. En esta polémica ya no sé ni a quién creerle.



¡Le iba a dar algo!

A Linda Bran le iba a dar un “soponcio” con esa gritadera, se le saltaron las venas y hasta sin voz se estaba quedando. Cada uno reaccionó de diferentes maneras a la noticia del aumento de la edad de jubilación, es válido estar molesto y hasta exaltarse un poco, pero, me pareció muy exagerado e innecesario el arrebato que tuvo la periodista. Me produjo pena ajena.



¿De quién es la culpa?

Yo tampoco sabía que la pollera congo y sus variantes no puede llevar elemento en rojo y es probable que Anyuri haya pecado de ignorante. Lo que si no estoy de acuerdo es que al cierre de esta edición la "mijita" no se haya disculpado o dado una explicación, ya que en sus redes le han señalado su error y dado docencia del por qué no se permite el uso de ese color.