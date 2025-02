¡Más bien!

La que está tomando en sol, pero en Brasil, es Bettina Romina. La chama más panameña compartió fotos de su viaje en el país suramericano, donde no solo mostró los “monumentos brasileños”, sino también el cuerpazo que todavía tiene. Ahora queremos ver dónde va a pasar los carnavales. Sí en los culecos de Las Tablas o en el Sambódromo de Brasil.

¿Dulce espera?

Doralis Mela prendió el rancho con un video donde da a entender un supuesto embarazo. ¡Mira tú! Aunque algunos internautas dijeron que podían ser problemas intestinales, lo cierto es que la expresentadora de televisión aún no ha salido a aclarar el video. ¿Será que la familia Mela crece? Alguien que le diga a Doralis Mela que con eso no se juega.

No lo sé

Jacky Guzmán tendría sus razones para no haber mostrado el rostro de London antes. ¡Eso es válido! Sin embargo, no creo que haya sido por tema de seguridad, sino por “taquilla”. Bueno, ella sabrá su cuento y el pequeño es inocente. Al menos mostró a London en una campaña social, al parecer desde pequeño le enseña la importancia de ayudar al prójimo.